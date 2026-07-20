Плочките за баня вече не са на мода. Коя алтернатива е по-красива и практична?

Плочките остават практичен и широко използван избор за банята, но микроциментът се превръща в една от най-търсените им съвременни алтернативи. Тънкото покритие създава непрекъсната повърхност без фуги и придава на помещението минималистичен вид. То може да се нанася върху стени, подове и дори върху съществуващи плочки, когато основата е стабилна и правилно подготвена. Резултатът обаче зависи решаващо от качеството на материалите и уменията на изпълнителя.

Какво може да се използва вместо плочки в банята

Микроциментът представлява тънко декоративно покритие, което може да се използва в бани, кухни, коридори и други помещения. Подходящ е за различни основи и се съчетава добре с дърво, стъкло и метал.

Светлите и гладки повърхности визуално разширяват малките помещения, а липсата на прекъсвания създава усещане за по-просторен и подреден интериор. В мокри зони микроциментът трябва да бъде част от цялостна система с подходяща хидроизолация и защитен запечатващ слой.

Как микроциментът заменя плочките

Основното му предимство е безшевната повърхност. Няма фуги, в които да се задържат сапунени остатъци, мръсотия и плесен, а ежедневното почистване обикновено е по-лесно.

Покритието може да бъде положено и върху стари плочки, което в някои случаи спестява къртенето. Преди това обаче основата трябва да бъде внимателно проверена, изравнена и укрепена, защото всяко движение или дефект може по-късно да причини пукнатини.

Какви са недостатъците на микроцимента

Най-големият недостатък е цената на професионалния монтаж. Работата изисква отлично подготвена основа, равномерно нанасяне на няколко слоя и правилно запечатване, поради което изпълнението често струва повече от облицоването със стандартни плочки.

Микроциментът предлага изчистен и минималистичен вид, който не подхожда на всеки интериор. Плочките дават по-голям избор от шарки, цветове и декоративни решения и остават по-подходящи при ограничен бюджет. Изборът зависи от търсения стил, състоянието на основата и сумата, предвидена за ремонта.