Трябва ли да изключваме климатика като проветряваме стаята? Отговор от експерти

Много хора затварят плътно прозорците веднага щом включат климатика, защото се страхуват, че хладният въздух ще излезе навън. Така стаята може да остане прохладна, но въздухът в нея постепенно да стане тежък и застоял. Климатикът контролира температурата и влагата, но обикновено не осигурява достатъчна подмяна на въздуха. Затова редовното кратко проветряване остава необходимо дори в най-горещите дни.

Хладно не означава непременно свежо

В затвореното помещение постепенно се натрупват въглероден диоксид, влага, миризми и различни замърсители. Повишеното количество въглероден диоксид е важен сигнал, че в стаята не влиза достатъчно външен въздух. Лошото качество на въздуха се свързва с главоболие, умора, затруднена концентрация и дразнене на очите и дихателните пътища.

Прекомерната влажност също не бива да бъде пренебрегвана. Тя създава благоприятни условия за появата на мухъл, бактерии и прахови акари. Американската агенция за опазване на околната среда препоръчва относителната влажност в жилището да бъде под 60%, а в идеалния случай - между 30 и 50%.

Затова експертите съветват стаите да се проветряват кратко, но редовно. Няма универсално правило прозорците да се отварят непременно два пъти на всеки час - необходимата честота зависи от броя на хората, големината на помещението, влагата и качеството на външния въздух. При усещане за застоял въздух или високи стойности на въглероден диоксид проветряването не трябва да се отлага.

Два прозореца вършат най-добрата работа

Най-бърза обмяна на въздуха се получава, когато бъдат отворени прозорци в противоположни или диагонално разположени части на жилището. Така се създава течение, което извежда застоялия въздух и вкарва свеж отвън.

Дори леко отворен прозорец може да подобри вентилацията, а вентилатор, поставен безопасно до него, може да ускори извеждането на въздуха от стаята. Прозорците обаче не бива да се отварят при опасно високи външни температури, силно замърсяване или други условия, които могат да застрашат здравето.

При кратко проветряване за няколко минути не е задължително климатикът да бъде изключван. Ако прозорците ще останат отворени по-дълго, уредът може да бъде спрян или настроен на по-висока температура, за да не охлажда напразно. Когато жилището остава празно за продължително време, изключването или използването на програмируем режим обикновено намалява ненужното потребление на електроенергия.

Вентилаторът създава прохлада с по-малък разход

Вентилаторът не намалява реално температурата в помещението, но движението на въздуха кара хората да усещат по-голяма прохлада. Това позволява климатикът да бъде настроен с градус или два по-високо, без комфортът да пострада значително.

Правилно разположеният вентилатор помага и за по-равномерното разпределяне на студения въздух. Според програмата ENERGY STAR комбинирането на климатик и вентилатор позволява настройката да бъде повишена с около 2 градуса по Целзий и може да намали разходите за охлаждане. Вентилаторът трябва да се изключва, когато в стаята няма хора, защото охлажда тялото, а не самото помещение.

Не превръщайте спалнята в хладилник

Полезен летен трик е климатикът да бъде включен около половин час преди лягане, за да достигне спалнята приятна температура, преди човек да влезе в нея. По-прохладната среда обикновено улеснява естественото понижаване на телесната температура и заспиването.

Студената струя обаче не трябва да бъде насочена директно към леглото. По-добре е жалузите да сочат нагоре или встрани, така че въздухът да се разпределя постепенно из помещението. Изследване върху използването на климатици по време на сън показва, че силното и често течение може да увеличи броя на събужданията, движенията на тялото и усещането за студ.

Най-добрият режим не е най-ниската възможна температура, а балансът между прохлада, свеж въздух и липса на силно течение. Климатикът може да направи жегата поносима, но отварянето на прозорците за няколко минути остава един от най-простите начини домът да бъде не само хладен, но и здравословен.