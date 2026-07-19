Откъде идва неприятната миризма в пералнята и как да се отървем от нея

Пералнята трябва да поддържа дрехите чисти, но самата тя също се нуждае от редовна грижа. Миризмата на застояло обикновено показва натрупване на влага, остатъци от перилен препарат, омекотител, мръсотия или минерални отлагания. Най-често засегнати са барабанът, гуменото уплътнение, отделението за препарат и зоната около филтъра за оттичане. Няколко прости навика могат да предотвратят проблема и да запазят уреда свеж, пише Real Simple.

Защо се появява неприятната миризма

Причината може да бъде техническа неизправност или неправилна употреба. Теч, висока влажност, рядко почистване и мокри дрехи, оставени дълго в барабана, задържат вода във вътрешността на машината.

„Застоялата влага не само създава условия за растежа на мухъл, но и насърчава развитието на бактерии“, обяснява експертът по мухъл и качество на въздуха Майкъл Рубино.

Миризмата може да идва и от натрупани остатъци от препарат, омекотител, мазнини и замърсявания от дрехите. Ако тя не изчезне след изваждането на прането, трябва внимателно да бъдат проверени барабанът, гънките на гуменото уплътнение, отделението за препарат и филтърът.

Как да предотвратим миризмата

Вратата или капакът на пералнята и отделението за препарат трябва да остават отворени след всяко пране, за да може влагата да се изпари. Мокрите дрехи трябва да бъдат изваждани веднага след края на програмата.

„Мухълът може да започне да расте в рамките на 24 до 48 часа, когато има достатъчно влага“, предупреждава Рубино.

При машините с предно зареждане гуменото уплътнение трябва редовно да се избърсва, защото в гънките му често остават вода, косми и мъх. Важно е да се използват правилният вид препарат и препоръчаното количество, тъй като излишъкът не се отмива напълно и постепенно образува налепи.

Как да премахнем упоритата миризма

Когато миризмата вече се е появила, само проветряване обикновено не е достатъчно. „Ако пералнята започне да мирише, най-доброто решение е основно почистване“, посочва Рубино.

Преди това трябва да бъдат проверени инструкциите за конкретния модел. Производителите могат да препоръчват различни препарати, програми и начини за достъп до филтъра, затова универсални агресивни разтвори не бива да се използват на своя глава.

Почистете филтъра за оттичане

Филтърът трябва да бъде изваден според указанията на производителя и почистен от мъх, косми, монети и други натрупвания. Дори малко количество замърсяване може да задържа вода, да затрудни оттичането и да предизвика неприятна миризма.

Измийте отделението за препарат

Тавичката се изважда и се почиства внимателно с топла вода и мека четка. Трябва да се измие и вътрешната част, в която тя се поставя, защото там често остават влага, препарат и омекотител.

Обработете уплътнението и барабана

Гуменото уплътнение, барабанът, вратата и достъпните повърхности се почистват с препарат, разрешен от производителя. След това всичко се избърсва с микрофибърна кърпа, като особено внимание се отделя на гънките около отвора.

Добре е да бъде почистена и зоната около пералнята, особено ако помещението е влажно или има следи от теч.

Пуснете почистваща програма

Накрая се активира програмата за самопочистване с празен барабан. Ако моделът няма такава функция, трябва да се следва препоръчаният от производителя цикъл за поддръжка. След приключването вратата и отделението за препарат отново се оставят отворени, докато вътрешността изсъхне напълно.

Ако миризмата остане и след няколко основни почиствания, причината може да бъде теч, запушване или друг технически проблем. В такъв случай пералнята трябва да бъде проверена от специалист.