6 причини да добавяте оцет към прането в пералнята
Евтиният кухненски продукт може да помогне срещу миризми, натрупвания от препарат и загубата на мекота и свежест
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Евтиният кухненски продукт може да помогне срещу миризми, натрупвания от препарат и загубата на мекота и свежест
Половин чаша оцет може да омекоти тъканите и да освежи пералнята, но има важно правило за безопасност
Стара памучна тениска или няколко кубчета лед могат да помогнат за бързо освежаване на дрехите
Пренапреженията в електрозахранването са особено опасни за работещите устройства
Основното почистване трябва да обхване филтъра, отделението за препарат, уплътнението и барабана
През лятото хората са склонни да перат по-често, а влажността е значително по-висока
Експерти посочват кога продуктът може да помогне и кога е по-добре да остане извън пералнята
Колкото повече омекотител се добавя при пране, толкова по-лесно кърпите губят способността си да попиват вода
Това повишава риска от повреди, алергени и неприятна миризма
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Изборът зависи от бюджета, пералнята и навиците, но и двата варианта крият грешки при употреба
Редовното й почистване убива бактериите и предпазва от мухъл
Недостатъчното накисване и по-малкото вода намаляват ефективността при петна и мазнини
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Този цикъл е истинска загуба на ресурси
Белият оцет съдържа оцетна киселина, която помага за разтварянето на минералите в барабана и маркучите
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