Три лъжици от това в пералнята и кърпите ви стават отново меки и пухкави

Много хора смятат, че щом кърпите станат груби, значи платът вече е износен и спасение няма. В повечето случаи причината е далеч по-прозаична - натрупани остатъци от перилен препарат, минерали от твърда вода и прекалена употреба на омекотител.

Wprost Dom посочва, че омекотителите създават тънък слой върху влакната, който може да намали попивателната способност на кърпите, вместо да ги направи наистина по-добри. Като по-щадящ домашен вариант изданието препоръчва аптечен глицерин, който помага на памучните влакна да запазят еластичността си.

Защо кърпите стават твърди

Грубата кърпа обикновено не се появява изведнъж. Първо става малко по-твърда, после започва да попива по-слабо, а накрая вече напомня повече на шкурка, отколкото на нещо приятно след душ.

Основните виновници са твърдата вода, излишният препарат, честата употреба на омекотител, препълнената пералня и недостатъчното изплакване. Минералите във водата се отлагат върху влакната, а препаратите, когато са повече от нужното, не се отмиват напълно.

Southern Living също отбелязва, че прекаленото количество препарат и омекотител може да остави натрупвания по кърпите, да задържа влага и да влоши свежестта им след пране. Това е една от причините кърпите да миришат неприятно или да изглеждат чисти, но да не се усещат чисти.

Защо омекотителят може да влоши положението

Омекотителят изглежда като най-логичното решение, когато кърпите станат твърди. Проблемът е, че при кърпите логиката често се обръща срещу нас.

Тези продукти покриват влакната с фин филм. Така тъканта може временно да изглежда по-мека на допир, но започва да попива по-слабо. А кърпа, която не попива добре, е като чадър с дупка - формално върши работа, но само донякъде.

Затова експертите съветват омекотителите при кърпи да се използват рядко или изобщо да се избягват. Wprost Dom подчертава, че глицеринът може да бъде по-добър заместител, защото не създава хидрофобен слой, който блокира влагата.

Как помага аптечният глицерин

Глицеринът е познат най-вече от козметиката и аптеката, но има място и в грижата за кърпите. Той задържа водни молекули и подпомага еластичността на памучните влакна, заради което платът може да стане по-мек и приятен на допир.

Според Wprost Dom глицеринът не премахва котления камък като киселинните разтвори, но помага на тъканта да бъде по-гъвкава и по-малко груба. Изданието посочва, че той е безопасен за барабана и инсталацията на пералнята, когато се използва разумно.

Най-важното е да не се прекалява. Прекалено много добавки, дори когато са домашни и полезни, могат да натоварят тъканта. При кърпите мярката почти винаги е по-добра от ентусиазма.

На каква температура се перат кърпите

Не е нужно кърпите да се перат на 90°C всеки път. За обичайна домашна грижа най-често е достатъчна температура между 40°C и 60°C, която премахва замърсяванията, без да износва излишно памучните влакна.

Прекалено горещата вода може да ускори износването и да намали еластичността на тъканта. Това е особено важно при по-качествени кърпи, които могат да служат дълго, ако не се третират като лабораторен експеримент след всяко къпане.

Полският дрогериен гид Rossmann също препоръчва пране на кърпи обикновено при 40°C или 60°C и посочва глицерина като възможна добавка за по-мека тъкан, но с предупреждение да не се използва в прекалено голямо количество.

Как да използвате глицерин при пране

Най-лесният вариант е в отделението за омекотител да се добавят 2-3 чаени лъжички аптечен глицерин. След това се избира стандартна програма за кърпи при 40-60°C и се използва обичайното количество прах или гел.

След няколко пранета кърпите може да станат по-меки, по-пухкави и по-приятни за употреба. Ефектът зависи от състоянието на тъканта, твърдостта на водата и това колко натрупвания вече има по влакната.

Ако кърпите са много груби, може да се направи предварително накисване. Wprost Dom препоръчва 3 супени лъжици глицерин да се разтворят в 2 литра топла вода, а кърпите да престоят около 30 минути преди пране. Това помага за омекотяване на влакната без агресивна домакинска химия.

Какво още пази кърпите меки

Кърпите не обичат претъпкана пералня. Когато барабанът е пълен до краен предел, водата и препаратът не се движат добре между влакната, а изплакването става по-неефективно.

Добре е също да не се използва прекалено много препарат. Повече прах не означава по-чисто пране - понякога означава само повече остатъци, повече твърдост и повече чудене защо уж чистата кърпа не е приятна.

За миризма и натрупвания някои домакински експерти препоръчват периодично изпиране с бял оцет вместо омекотител, защото оцетът може да помогне за разграждане на остатъци от препарати и минерали от твърда вода. Southern Living обаче уточнява, че оцетът не бива да се смесва директно с препарат в едно и също пране, а е по-добре да се използва отделно или в цикъл за изплакване.

Меката кърпа не е въпрос само на лукс. Тя показва, че тъканта е чиста, изплакната добре и все още може да попива както трябва. Затова най-добрата грижа не е да се сипва все повече омекотител, а да се махне всичко излишно - прекомерен препарат, претоварване, лошо изплакване и навици, които превръщат пухкавия памук в твърда дъска.

Глицеринът не е магия, но е практичен трик, когато кърпите са загубили мекотата си. Истинската промяна идва от комбинацията - умерено количество препарат, правилна температура, добро изплакване и по-малко омекотител. Така старите кърпи могат да получат втори шанс, без човек веднага да тича към магазина за нов комплект.

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