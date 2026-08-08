Вредят ли магнитите на хладилника и увеличават ли сметката за ток? Експерти

Магнитите върху вратата на хладилника не повреждат уреда и не увеличават сметката за ток, уверяват експерти и производители, цитирани от „GeekWeek“. Магнитното им поле е твърде слабо, за да повлияе на компресора, електрониката или сензорите. Опасност може да възникне единствено при претрупване на вратата с прекалено много тежки украшения. Истинските причини за високата консумация са лошите уплътнения, честото отваряне и неправилната температура.

Слабият магнит не обърква електрониката

Магнитите от пътувания, рекламните календарчета и детските рисунки отдавна са част от облика на много кухни. Около тях обаче продължава да витае слухът, че могат да попречат на работата на съвременния хладилник.

Опасенията обикновено са свързани с електронното управление и множеството сензори, с които са оборудвани новите уреди. Според специалистите обаче обикновеният декоративен магнит създава твърде слабо магнитно поле, за да окаже каквото и да било влияние върху тях.

Производители, сред които Bosch, посочват, че подобни украшения не пречат на компресора, електрониката или останалите системи на хладилника. Те не могат да променят температурата в него, да объркат управлението или да предизвикат повреда само защото са поставени върху металната врата.

Това означава, че любимите магнити от морето, планината или чужбина могат спокойно да останат на мястото си.

Тежката украса може да натовари пантите

Изключение има, но то не е свързано с магнитното поле. Проблем може да възникне, ако вратата е покрита с прекалено много тежки магнити или други обемисти декоративни предмети.

Няколко малки сувенира не представляват опасност. Десетки тежки елементи обаче добавят постоянно натоварване към вратата и пантите.

С течение на времето това може да доведе до по-бързото им износване. Вратата може да започне да увисва, да се затваря по-трудно или да не прилепва достатъчно плътно към корпуса.

Тогава вече е възможно да се повиши и разходът на ток, но не заради магнитите като такива. Причината ще бъде, че през недобре затворената врата прониква топъл въздух и компресорът трябва да работи по-дълго, за да поддържа зададената температура.

Не, магнитите не увеличават сметката

Друг широко разпространен мит гласи, че магнитите карат хладилника да изразходва повече електричество.

Експертите са категорични, че това не е вярно. Полето на обикновените декоративни магнити е толкова слабо, че не променя работата на уреда и по никакъв начин не се отразява на сметката за ток.

Магнитът не кара компресора да се включва по-често, не променя настройката на термостата и не повишава температурата във вътрешността.

Затова производители и специалисти определят твърдението за по-високите разходи като напълно неоснователно.

Ето какво действително харчи повече ток

Разходът на електроенергия се влияе от много по-обикновени неща. Едно от тях е честото отваряне на вратата и оставянето ѝ отворена, докато човек дълго избира какво да вземе.

При всяко отваряне студеният въздух излиза, а на негово място навлиза топъл. След това хладилникът трябва отново да охлади вътрешността и използва допълнителна енергия.

Сериозен проблем са и повредените или износени уплътнения. Ако гумената лента около вратата вече не прилепва добре, студът постоянно излиза навън.

Състоянието на уплътнението може да се провери с обикновено парче хартия. То се поставя между вратата и рамката, след което вратата се затваря. Ако хартията се издърпва много лесно, уплътнението вероятно вече не притиска достатъчно добре и може да се нуждае от смяна.

Повишен разход причиняват още замърсените с прах кондензатори, прекалено ниско зададената вътрешна температура и поставянето на хладилника до печка, радиатор или място, огрявано продължително от слънцето.

Когато уредът е близо до източник на топлина, той трябва да работи по-усилено, за да запази храната студена.

Не слагайте горещата тенджера вътре

За да се намали консумацията на ток, специалистите препоръчват вратата да се отваря само когато е необходимо и да не остава дълго отворена.

Гореща храна също не трябва да се поставя директно в хладилника. Тенджерата или съдът първо трябва да се оставят да се охладят до стайна температура.

В противен случай топлината се разпространява във вътрешността, температурата се повишава и компресорът трябва да работи продължително, за да възстанови нормалните условия.

За хладилното отделение оптимална се смята температура между 4 и 5 градуса. За фризера препоръчителната стойност е около минус 18 градуса.

По-ниската настройка невинаги пази храната по-добре, но почти сигурно увеличава разхода на електричество.

Кондензаторите трябва редовно да бъдат почиствани от натрупания прах. Необходимо е също около хладилника да има достатъчно свободно пространство, за да се осигури добра вентилация и отделяне на топлината.

Изводът е успокоителен - обикновените магнити могат спокойно да останат върху вратата. Те нито повреждат хладилника, нито вдигат сметката за ток. Единственото разумно ограничение е вратата да не се превръща в изложба от десетки тежки предмети, които постепенно да натоварят пантите и да попречат на плътното й затваряне.