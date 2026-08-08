Просто домашно средство избавя от неприятната миризма в обувките

Влажните и миризливи обувки са сред най-досадните проблеми през горещите месеци, но едно обикновено пакетче чай може да помогне за освежаването им. То се поставя сухо във всяка обувка и се оставя за цяла нощ на проветриво място. Чаят може да поеме част от влагата и неприятния аромат, без да се купуват скъпи спрейове, пише ТОП. Най-важното условие е обувките да бъдат добре изсушени, защото топлата и влажна среда благоприятства развитието на микроорганизми.

Неприятната миризма обикновено се появява, когато бактерии разграждат вещества, съдържащи се в потта. Изследванията показват, че по-високата температура и влажност в обувките са свързани със засилен бактериален растеж, докато добрата вентилация го ограничава.

„Поставете по едно сухо пакетче черен чай във всяка обувка. Зеленият чай също ще свърши работа“, съветва изданието. Пакетчетата не трябва да се запарват, защото допълнителната влага може само да задълбочи проблема.

Обувките се оставят през нощта на добре проветриво място. На сутринта чаят се изважда, а вътрешността трябва отново да се остави да изсъхне напълно, преди обувките да бъдат обути.

Друг популярен домашен вариант е содата бикарбонат. По две супени лъжици могат да бъдат поставени в малки памучни торбички и оставени във всяка обувка за една нощ. Содата не бива да остава свободно разпиляна в модели, при които може да повреди или обезцвети вътрешната материя.

Лимонова, портокалова или мандаринова кора също може временно да прикрие неприятния аромат. Тя обаче не отстранява причината за миризмата и трябва да бъде извадена навреме, преди да започне да отделя влага.

Замразяването на обувките за няколко часа също се препоръчва като домашен трик, но не трябва да се приема като надеждна дезинфекция. Ниската температура може да намали броя на някои микроорганизми, но различни бактерии оцеляват при замразяване и отново се активират след размразяването.

Методът не е подходящ за кожени обувки, които могат да се деформират или напукат при резки температурни промени. Преди поставяне във фризера обувките трябва да бъдат напълно сухи и затворени плътно в чиста торбичка.

Най-сигурната мярка остава редовната хигиена. Краката трябва да се измиват и подсушават добре, чорапите да се сменят всеки ден, а една и съща обувка да не се носи два последователни дни, за да има достатъчно време да изсъхне. При постоянна силна миризма, сърбеж или лющене е възможна гъбична инфекция и е необходима консултация със специалист.