„Хулиганът си е хулиган“: Костадинов с остър коментар за Банско и Израел

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира скандала в Банско, който предизвика международен отзвук след публикации за предполагаем антисемитски инцидент с италиански ученици от еврейски произход.

В публикация в социалните мрежи той заяви, че случилото се не трябва да бъде използвано за уронване на престижа на България.

„Гостуващи хулигани от Италия са се сблъскали вербално с местни хулигани“, написа Костадинов, като определи случая като „пореден лакмус за българската политика“.

По думите му българските евроатлантици са използвали ситуацията, за да отправят критики към собствената си държава.

„Местните евроатлантици за пореден път използваха случая, за да обругаят собствената си страна“, посочва той.

Костадинов отправи критики и към бъдещия десен кандидат за президент Гюров заради реакцията му по темата. Според лидера на „Възраждане“, ако подобни прояви са били извършени в Израел, извършителите биха понесли сериозни санкции.

„А истината е, че ако гостуващите италианци, претендиращи, че са евреи, бяха извършили хулиганските си деяния в Израел, или щяха да платят огромни глоби, или щяха да влязат за кратко в затвора. Защото хулиганът е хулиган, независимо от неговата раса, етнос или религия“, пише той.

В края на публикацията си Костадинов поставя въпрос, свързан със смъртта на капитан Марин Маринов – служител на ООН, загинал в Газа.

„И на финала да питам – припомнете ми, моля, Израел дали се извини на България за зверското убийство на кап. Марин Маринов, служител на ООН, извършено от израелската армия в окупираната от Израел Газа?“, заявява лидерът на „Възраждане“.