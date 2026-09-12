Путин с остро предупреждение към Европа: "Това означава война срещу Русия"

Руският президент Владимир Путин заяви, че случващото се в Европа, включително победата на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, е резултат от „системни грешки“ на западните глобалисти.

Путин първоначално каза, че няма да коментира факта, че АзГ е спечелила първото място на изборите за местен парламент в провинцията. Впоследствие обаче заяви, че именно западните елити носят отговорност за политическите процеси на Стария континент.

„Смятам, че всичко, което се случва в Европа в момента, е всъщност резултат от системни грешки на т. нар. Запад... на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката“, заяви руският президент пред журналисти в първия ден от посещението си в Индия.

Путин е в Делхи за срещата на върха на БРИКС, където участва заедно с китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Путин: Западът е виновен за войната в Украйна

Руският президент отново заяви, че конфликтът в Украйна е резултат от действията на Запада, който според него дълго време е оказвал натиск върху Москва и се е стремял да „въвлече“ Украйна в НАТО.

По думите му западните държави не са обърнали внимание на руското противопоставяне срещу разширяването на алианса на изток.

Путин заяви, че след бягството на проруския украински президент през 2014 г. Западът „веднага си поставил за цел да въвлече Украйна в НАТО“.

„И това в крайна сметка се оказа основната причина за днешните трагични събития в Украйна“, каза той.

Руският президент обвини „западните глобалистки елити“, че прехвърлят вината за войната върху Москва.

„Мисля, че хората в Европа разбират какво се случва“, заяви Путин и свърза това с резултатите от изборите в Германия и политическите тенденции в Европа.

„Нямаме причина да влизаме в конфликт с Европа“

Путин заяви още, че западните държави плашат населението си с „измислена заплаха от Русия“, която според него била представяна като съществуваща още от времето на Съветския съюз.

„Но такава заплаха няма и никога не е имало“, каза руският президент.

„Ние не заплашваме и нямаме намерение да заплашваме европейските държави. Защо бихме го направили? Никой дори не си дава сметка, че нямаме никаква причина да влизаме в конфликт с Европа“, добави той.

В същото време Путин отправи предупреждение за евентуално изпращане на европейски военни части в Украйна.

„В момента те (европейските лидери – бел. ред.) заявяват, че обмислят как да изпратят войски на територията на Украйна. Това означава война срещу Русия“, заяви Путин, цитиран от руските информационни агенции.

Русия, която започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., от години определя евентуалното разполагане на западни войски на украинска територия като „червена линия“.