Доживот, смърт или нищо за злодея от 11 септември

Четвърт век след най-смъртоносния терористичен акт в историята на САЩ предполагаемият му организатор Халид Шейх Мохамед все още не е изправен пред същински съдебен процес. Нова дата вече е определена, но юристи се съмняват, че едно от най-протаканите дела в американската история изобщо ще достигне до присъда.

Военният съдия подполковник Майкъл Шрама насрочи началото на процеса за 5 юни 2028 г. Ако заседанията действително започнат тогава, от атентатите ще са изминали близо 27 години, а от залавянето на Мохамед - повече от четвърт век, съобщава Associated Press.

Новият график е условен. Преди процеса трябва да бъдат разрешени редица спорове за допустимостта на доказателствата, голяма част от които са свързани с изтезанията, на които обвиняемият е бил подложен в тайни затвори на ЦРУ.

Процесът вече беше насрочван за 2021 г., но датата пропадна.

Мохамед е заловен в Пакистан през 2003 г. След това прекарва повече от три години в тайни затвори на ЦРУ в други държави, преди през септември 2006 г. да бъде преместен в американската военна база „Гуантанамо“ в Куба.

По данни от американски разследвания той е бил подлаган 183 пъти на симулирано удавяне, известно като waterboarding, както и на други методи за физическа и психическа принуда.

През 2007 г., вече в „Гуантанамо“, Мохамед прави признания пред служители на ФБР. Прокуратурата възнамеряваше да използва тези показания като ключово доказателство, твърдейки, че разговорът е проведен отделно от разпитите на ЦРУ.

В края на август 2026 г. съдия Шрама забрани признанието да бъде представено пред съда. Той прие, че показанията са повлияни от предходното насилие и не могат да бъдат смятани за доброволни.

Решението нанесе сериозен удар на обвинението. Американското правителство обаче няма да го обжалва, тъй като подобна процедура може да отложи делото с още години.

През 2024 г. Мохамед и двама от останалите обвиняеми постигнаха предварително споразумение с военните прокурори. Те трябваше да признаят вината си и да получат доживотен затвор без право на освобождаване, като в замяна избегнат смъртното наказание.

Сделката предвиждаше обвиняемите да отговорят и на останалите въпроси на семействата на жертвите.

Само два дни след обявяването ѝ тогавашният министър на отбраната Лойд Остин я отмени. Последва нова съдебна битка дали е имал право да се намеси. През 2025 г. федерален апелативен съд окончателно блокира споразумението.

Сега прокуратурата отново ще трябва да доказва обвиненията в процес, при който може да бъде поискано смъртно наказание.

Заедно с Халид Шейх Мохамед трябва да бъдат съдени Уалид бин Аташ, Али Абдул Азиз Али, известен и като Амар ал Балучи, и Мустафа ал Хаусауи.

Пети обвиняем, Рамзи бин ал Шиб, бе отделен от делото, след като беше признат за психически неспособен да участва в процеса. Медицински експерти свързаха състоянието му с посттравматично разстройство след преживените изтезания.

Халид Шейх Мохамед е обвинен, че е разработил и ръководил плана за отвличането на четирите пътнически самолета на 11 септември 2001 г. Две от машините се врязаха в кулите на Световния търговски център, третата удари Пентагона, а четвъртата се разби в Пенсилвания. Загинаха близо 3000 души.

Близките на жертвите са разделени относно начина, по който делото трябва да приключи. Част от тях настояват за пълен процес и смъртно наказание. Други бяха готови да приемат споразумението с доживотен затвор, за да получат признание, отговори и край на продължаващата десетилетия съдебна сага.

Правни експерти смятат, че провалът се дължи на съчетанието между системата на военните комисии, политическата намеса и използваните от ЦРУ изтезания. Именно методите, прилагани с цел да бъде получена информация, сега пречат тя да бъде използвана в съда.

Датата 5 юни 2028 г. остава в календара. След толкова провалени графици обаче никой не може да каже със сигурност дали тогава Халид Шейх Мохамед действително ще бъде изправен пред процес.