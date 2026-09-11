Знаков немски политик уплаши света

Бившият германски външен министър и вицеканцлер Йошка Фишер (на снимката) направи мрачна прогноза за бъдещето на Северноатлантическия алианс. В интервю за германското издание Die Zeit той заяви, че НАТО в настоящия си вид вероятно няма да съществува дълго.

Въпреки съмненията си относно дългосрочните перспективи на Алианса, Фишер категорично подчерта, че Европа не трябва лековато да се отказва от военното си сътрудничество.

„Не мисля, че НАТО ще оцелее“, смята Фишер.

„Страхувам се, че НАТО като трансатлантически съюз за сигурност няма да оцелее. Но изоставянето на НАТО като военен съюз за Европа, може би заедно с Канада и Обединеното кралство, би било огромна грешка. Понякога, от време на време, трябва да водим отбранителни битки, напрягайки всичките си сили“, отбелязва бившият външен министър на Германия.

Според бившия политик от „Партията на зелените“ Европа трябва спешно да си извлече поуки от загубата на доверие в трансатлантическите отношения, настъпила по време на президентството на Доналд Тръмп. Той призова за по-силна и самостоятелна европейска отбрана.

„Ако Европа стане по-силна – както по отношение на силова политика, така и на военна мощ – тогава ще се появят различни отношения. Следвоенната ситуация със свръхдоминиране на САЩ в НАТО е приключила. Трябва да можем да се защитим“, заяви бившият германски министър, цитиран от „Фокус“.

Предупрежденията на Фишер идват на фона на конкретни геополитически действия от страна на САЩ. На 28 юли Министерството на отбраната на САЩ официално стартира шестмесечен преглед на американското военно присъствие в Европа, което може да даде ход на съкращаване на американските войски на континента.

Паралелно с това Вашингтон насочва усилията си към изграждането на т.нар. "НАТО 3.0'' – нова концепция за Алианса, която цели да прекрати пълната зависимост на европейските държави от отбранителния капацитет на САЩ.