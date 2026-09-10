Арабски милиарди потичат към Германия

Обединените арабски емирства (ОАЕ) планират да инвестират 40 млрд. евро (46,5 млрд. долара) в Германия, обявиха двете страни по време на държавното посещение на президента Мохамед бин Зайед ал Нахаян в Берлин днес, предаде ДПА.

Сумата над два пъти надвишава инвестициите на арабската държава, направени досега в германската икономика.

Мохамед бин Зайед ал Нахаян започна двудневно държавно посещение в Германия и беше посрещнат с пълни военни почести в Берлин от президента Франк-Валтер Щайнмайер. По-късно той се срещна с канцлера Фридрих Мерц.

И двете страни бяха заявили по-рано, че планират да задълбочат отношенията си.

Министърът на технологиите на ОАЕ, Султан Ал Джабер, заяви, че Германия е „важен стратегически и икономически партньор“ за страната му от десетилетия.

Планираните допълнителни инвестиции „ще насърчат онези промишлени сектори, технологии и квалифицирани работни места, които са двигател на бъдещия растеж и конкурентоспособност“, каза той.