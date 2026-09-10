От октомври: Летим директно и евтино до Абу Даби

Wizz Air възобновява директните полети между София и Абу Даби от 27 октомври 2026 г. Маршрутът ще се обслужва три пъти седмично, а цените на еднопосочните билети започват от 69,99 евро.

Възстановяването на линията е част от по-широка стратегия на нискотарифния превозвач за връщане на ключови дестинации в Близкия изток, сред които Дубай, Абу Даби, Джеда и Аман.

За предстоящия зимен сезон авиокомпанията пуска общо 12 маршрута и 49 седмични полета от девет европейски града, осигурявайки около 470 000 пътнически места. Продажбата на билети вече е отворена.

Полетите се позиционират като възможност за зимна почивка при дневни температури около 25°C.

Основната част от линиите стартира в края на октомври, а отделни полети от Милано, Рим и Будапеща се възстановяват още през септември. Посочените начални тарифи са за еднопосочен билет и включват административна такса и малък салонен багаж (40 × 30 × 20 см).

Решението за завръщане в региона идва след актуализирани препоръки на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и вътрешна оценка на сигурността от страна на превозвача.

От авиокомпанията подчертават, че продължават да следят оперативната обстановка в Близкия изток, за да гарантират пълна безопасност на полетите.