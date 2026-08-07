Революция в транспорта. Влак стрела от Абу Даби до Дубай

Истинска революция в транспорта прави турската строителна компания Kalyon İnşaat. Тя официално обяви началото на строителните дейности по първата високоскоростна железопътна линия в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Проектът се нарежда сред най-мащабните транспортни и инфраструктурни начинания в региона на Персийския залив и обещава да трансформира пътуванията в страната, предаде Darik Business Review.

Международен консорциум поема строежа

Kalyon İnşaat е ключов участник в международен консорциум, избран от Etihad Rail – националния разработчик и оператор на железопътната мрежа на ОАЕ. Консорциумът ще отговаря за изграждането на участъка в Абу Даби от амбициозния проект, който ще свърже столицата с Дубай.



В реализацията на проекта турският гигант си партнира с местни компании от ОАЕ като National Projects and Construction и Trojan Tunneling, както и с китайската държавна корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Цялостният план на Etihad Rail предвижда изграждането на пътническа железопътна мрежа с дължина от близо 900 км, като инвестицията възлиза на 13 млрд. долара.

Революция в транспорта на ОАЕ

Основната цел на новата линия е драстично да намали времето за пътуване между двата най-големи града в емирствата. След завършването ѝ пътуването от Абу Даби до Дубай ще отнема едва 30 минути, вместо досегашните около 90 минути с автомобил.

Влаковете ще се движат със скорост до 320 км/ч. Цялата линия между Абу Даби и Дубай ще бъде дълга приблизително 150 км. Очаква се железопътната линия да бъде напълно завършена през 2031 г.



Това ще бъде първата железопътна линия в ОАЕ, която достига подобна скорост, тъй като съществуващите в момента оперират със скорости до 200 км/ч. Участъкът, за който отговаря консорциумът, включва 97 км трасета, четири гари и сложен инженерен елемент – 11,2-километров тунел с две тръби.

Инженерен опит и международно признание

Председателят на борда на Kalyon İnşaat, Муратхан Кальонджу, коментира значимостта на проекта, като го определи като първи по рода си в региона.



"Проектът не е само стратегическа инвестиция за Обединените арабски емирства, но и важен етап в развитието на железопътното инженерство в световен мащаб. Ще пренесем в ОАЕ инженерния опит и експертизата, натрупани чрез мащабни инфраструктурни проекти в Турция и по света, и ще продължим успешно да представяме страната си на международните пазари", каза Кальонджу.



Според него участието в този проект демонстрира както инженерния капацитет на компанията, така и нейното нарастващо международно присъствие.