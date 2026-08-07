Имало е и холандски ученици: Еврейските тийнейджъри са предизвикали хаоса

Случаят с предполагаемия антисемитски инцидент в Банско продължава да предизвиква международен отзвук. Днес нидерландският всекидневник „Алгемейн Дагблад“ публикува обзор, в който представя и позицията на българските институции, пише БТА.

Статията е озаглавена „България отвръща на скандала със „Зиг Хайл“ с нидерландци: „Самите еврейски младежи са предизвикали безредици в хотела“.

Изданието отбелязва, че сред участниците в международната програма на еврейската организация „Бне Акива“ е имало и няколко нидерландски тийнейджъри, макар по-голямата част от групата да е била от Италия.

В публикацията се посочва, че инцидентът с група мъже, които според свидетелски разкази са отправяли нацистки поздрави и са скандирали „Зиг Хайл“ пред хотела, е предизвикал дипломатически реакции, най-вече от Италия.

“Sieg Heil”



A mob of neo-Nazi skinheads surrounded a hotel in Sofia, Bulgaria 🇧🇬 where a group of Jewish teens from Italy was staying.



The neo-Nazis blocked the exits and tried to break in, chanted Nazi slogans, and made Nazi salutes. The police drove them away, only for them… pic.twitter.com/fAm2cCpW0C — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 4, 2026

Нидерландският вестник обаче цитира и позицията на българските власти, според която не става дума за организирана антисемитска атака, а през двете седмици на престоя си чуждестранните младежи многократно са нарушавали обществения ред с шум, обиди и други непристойни прояви.

Изданието отбелязва още, че 14-годишен нидерландски участник първоначално е заявил желание да разкаже своята версия за случилото се, но впоследствие е бил спрян от организацията „Бне Акива“. По информация на вестника организацията не е отговорила на отправените запитвания за коментар.

В материала се проследява и хронологията на случая, като са цитирани изявления на българските институции, включително президента, Министерството на външните работи, полицията и община Банско.