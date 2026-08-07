Свят

Имало е и холандски ученици: Еврейските тийнейджъри са предизвикали хаоса

"Алгемейн Дагблад“ цитира позициите на българските институции, полицията и хотела

Имало е и холандски ученици: Еврейските тийнейджъри са предизвикали хаоса
Снимка: БТА
07 авг 26 | 13:16
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Случаят с предполагаемия антисемитски инцидент в Банско продължава да предизвиква международен отзвук. Днес нидерландският всекидневник „Алгемейн Дагблад“ публикува обзор, в който представя и позицията на българските институции, пише БТА.

Статията е озаглавена „България отвръща на скандала със „Зиг Хайл“ с нидерландци: „Самите еврейски младежи са предизвикали безредици в хотела“.

Изданието отбелязва, че сред участниците в международната програма на еврейската организация „Бне Акива“ е имало и няколко нидерландски тийнейджъри, макар по-голямата част от групата да е била от Италия.

В публикацията се посочва, че инцидентът с група мъже, които според свидетелски разкази са отправяли нацистки поздрави и са скандирали „Зиг Хайл“ пред хотела, е предизвикал дипломатически реакции, най-вече от Италия.

Нидерландският вестник обаче цитира и позицията на българските власти, според която не става дума за организирана антисемитска атака, а през двете седмици на престоя си чуждестранните младежи многократно са нарушавали обществения ред с шум, обиди и други непристойни прояви.

Изданието отбелязва още, че 14-годишен нидерландски участник първоначално е заявил желание да разкаже своята версия за случилото се, но впоследствие е бил спрян от организацията „Бне Акива“. По информация на вестника организацията не е отговорила на отправените запитвания за коментар.

В материала се проследява и хронологията на случая, като са цитирани изявления на българските институции, включително президента, Министерството на външните работи, полицията и община Банско.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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