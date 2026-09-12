Скандалът надделя: Джон Галиано отмени голямата изложба за кариерата си
Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
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Модният дизайнер се отказа от експозицията в музея „Метрополитън“ след критики заради антисемитските му изказвания
Йоси Леви Сфари определи случилото се като изолиран инцидент и подчерта, че израелските туристи се чувстват сигурни
"Алгемейн Дагблад“ цитира позициите на българските институции, полицията и хотела
Разпитват очевидци, изследват запаси на камерите
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики към българските евроатлантици и постави въпрос за смъртта на капитан Марин Маринов
Чужденците са пристигнали преди около две седмици в курортния град и са били предимно непълнолетни
„За атмосферата и средата на живот трябва да се попитат хората, които са избрали да живеят тук“, каза още той
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Антисемитска тълпа щурмува снощи летището в Махачкала, Дагестан
Двамата изтъкнаха важността на бързия и активен обмен на информация
Признание за водещата роля на българската прокуратура, получи ръководителят й
Статуетката е шофар и маслинова клонка, типични за еврейската култура и Йерусалим
Драмата се разигра след епизод на тв играта "Последният печели", която певецът води
Сред тези организации са "Амнести интернешънъл", "Хюман райтс уоч" и "Оксфам"
Тя разпространяваше същите лъжи и преди 10 години, заяви култовият актьор
Благодарностите са за борбата с антисемитизма
Става дума за наложената забрана на дейността на „Български национален съюз – Еделвайс“
Това ще стане ако не се направи нищо срещу разрастването на антисемитизма
На среща за възпоменание на Холокоста ни представя външният министър Захариева
Френският крайнодесен политик Жан-Мари льо Пен бе глобен от местен съд с 30 000 евро за антисемитски изказвания, съобщи Би Би Си. Присъдата на Льо Пе...