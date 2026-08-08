Израелският посланик защити България след случая в Банско

Инцидентът в Банско от 2 август е изолиран случай и не бива заради поведението на няколко души да се обвиняват цял град или цял народ. Това заяви посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари пред Би Ти Ви, като категорично отхвърли внушенията, че българите са антисемити. Дипломатът подчерта, че еврейски организации всяка година организират летни лагери у нас именно защото децата се чувстват сигурни и добре в България. Той изрази и пълното си доверие в реакцията на българските власти.

Един случай не определя България

„Един изолиран случай. Наистина не разбирам защо се превърна в такъв голям скандал. Израелците разбират и осъзнават, че не можеш да сочиш с пръст цял град или цял народ за поведението на 4-5 човека“, заяви Сфари по повод инцидента между младежи пред хотел в Банско.

Посланикът постави случилото се в много по-широкия контекст на дългогодишните посещения на еврейски младежи в България.

„Летните лагери се организират в България без прекъсване от еврейски организации в Европа всяка година. И има причина защо е избрана България, защо конкретно Банско се избира. Там децата се чувстват сигурни и добре. Харесва им мястото. Чудесно си прекарват в България“, каза той.

Думите му се вписват и в активните връзки между израелската общност и Банско. При свое посещение в града посланик Сфари се срещна с кмета Стойчо Баненски и разговаря със стотици младежи от еврейското движение „Ашомер Ацаир“, дошли от редица държави за летен лагер.

Сфари беше категоричен, че проявите на омраза не трябва да бъдат пренебрегвани, но също толкова категорично отхвърли опитите отделен инцидент да бъде представян като характеристика на България или Банско.

„Ако някой казва, че всички българи са антисемити, веднага му отговарям - не е така. И в Банско не е така. Това не е вярно“, заяви дипломатът.

Според него правилният отговор е конкретният случай да бъде обсъден, да се реагира срещу езика на омразата и младите хора да бъдат образовани защо подобно поведение е неприемливо, без от това да се правят генерализиращи изводи за страната.

Пълно доверие в българските власти

„Напълно разчитам на българските власти. Чух министър-председателя да казва, че България отхвърля всеки език на омразата, расизъм, антисемитизъм. От моя гледна точка, като посланик, това са и очакванията“, каза Сфари.

Той даде и друг пример, който според него показва реакцията на българското общество. Израелска двойка посетила ресторант у нас, където сервитьор се отнесъл неприемливо към нея и при тръгването й произнесъл нацистки поздрав. Израелците не подали оплакване, но български посетител станал свидетел на случилото се и уведомил собственика.

„Това не може да се случва в моя ресторант“, реагирал собственикът и уволнил служителя, разказа посланикът.

За Сфари подобни реакции са показателни именно защото отделят поведението на един човек от отношението на обществото като цяло.

Израелците продължават да избират Банско

Дипломатът подчерта и силното присъствие на израелски туристи у нас. По думите му те пристигат в България на големи групи, а в Банско са на трето място по брой сред чуждестранните посетители.

„Много хора идват“, каза Сфари.

Посолството на Израел също подчертава културните и туристическите връзки с Банско, включително чрез срещи с местната власт и участие в събития в града.

По другата актуална тема - разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“, посланикът избегна политически оценки. „Това е решение, което е взето от суверенните власти в България и в САЩ и нямам какво повече да кажа“, заяви Йоси Леви Сфари.