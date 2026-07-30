Потрес в наш град! Шофьор блъсна дете и избяга

Шофьор блъсна дете и избяга от местопроизшествието в Панагюрище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал снощи около 21:15 часа, когато лек автомобил "Ауди" с чуждестранна регистрация е блъснал шестгодишно момче, предава БТА.

В отговор на сигнала за инцидента на мястото са изпратени полицейски екип и линейка. След преглед от медиците е констатирано, че детето не е получило сериозни наранявания.

Водачът обаче е напуснал местопроизшествието, без да окаже помощ на пострадалото дете и без да изчака пристигането на полицията.

След предприети издирвателни действия служителите на реда са установили водача – 21-годишен мъж от Панагюрище.

Срещу него са съставени актове за установяване на административни нарушения, както и е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на автомобил.