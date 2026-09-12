Потрес в наш град! Шофьор блъсна дете и избяга
Инцидентът е станал снощи около 21:15 часа
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Инцидентът е станал снощи около 21:15 часа
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