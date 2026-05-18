Христо Янев избяга! Какво се случва преди финала

От Българската професионална футболна лига обявиха, че са отправили покани към треньорите на Локомотив Пловдив и ЦСКА относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Купата на България. Той ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

"Наставникът на "черно-белите" Душан Косич прие поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".

Треньорът на ПФК ЦСКА Христо Янев отказа участие в пресконференцията преди мача. До залата ще бъдат допускани само представители на медиите", гласи съобщението на Професионалната футболна лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com