Острието на РазенБалшпорт Лайпциг Ян Диоманде ще остане в германския клуб и през следващия сезон.

Националът на Кот д'Ивоар привлече вниманието на редица европейски клубове, сред които най-сериозен изглежда да е интересът от Ливърпул и Манчестър Юнайтед.

На въпрос за интереса от други клубове, футболистът добави: „Не мисля за това в момента. В Лайпциг съм и ми е приятно да играя тук.“

Диоманде призна, че класирането за Шампионската лига е било ключов фактор за решението му: „В крайна сметка винаги статистиката е тази, която има значение. Беше фантастична година за мен.“

РБ Лайпциг плати трансферна сума от 20 милиона евро, за да подпише с 19-годишното крило от испанския Леганес, а той веднага впечатли със скоростта и изключителните си умения за игра един на един. Ян Диоманде завърши сезона с 23 гола в 36 официални мача.

Нападателят, чиято пазарна стойност се увеличи до 100 милиона евро, има договор с германския клуб до 2030 година.

