До часове Левски обявява девети нов играч
Петко Христов ще бъде взет под наем
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Петко Христов ще бъде взет под наем
Какво се е случило в съблекалнята веднага след мача
Българският шампион може да освободи до часове и още едно място за нов
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Атаката на титлата не подлежи на съмнение
Взето е решение за бъдещето на Собослай
Преди първия двубой срещу Университатя Крайова на Левски му предстои домакинство на новака Дунав
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