Уникален тотоиграч каза как да хванете милионите

Мечтата не струва пари, но малцина го постигат. Вероятността човек да бъде ударен от мълния е около 23 пъти по-голяма от тази да спечели шестица от тотото.

И все пак, как се изчислява вероятността да спечелим джакпот от лотарията и да живеем безгрижно цял живот?

Според Ричард Лустиг, „хващал“ 7 пъти голямата награда от щатската лотария, спечелването на джакпота няма нищо общо с късмета. Хората, които разчитат на късмета, се заблуждават. Едно от нещата, които Лустиг съветва, е хората да не получават „треска за джакпот“ или да не харчат повече пари за лотарията от това, което могат да си позволят, при значителен джакпот.

„Не харчете пари, предназначени за храна или за наем, не харчете други средства, които сте спестили с някаква конкретна цел“, съветва Лустиг, цитиран от изданието CNBC.

„Да ,разбира се, че трябва да участвате, защото ако нямате фиш, няма как да спечелите. Но участието трябва да е в разумни граници“, допълва още печелившият.

Шансовете да спечелите джакпота, ако повече хора участват, не намаляват, защото хората не се състезават един срещу друг, смята Лустиг. Всички играят „срещу банката“, така няма значение дали 10 човека играят или 10 милиона. Съветът на Лудвиг е никога да не изпускате тираж.

Статистически някои от числата в тиража са се падали по-често от други. Безспорен лидер в историята на тотото е 7, следвано от 23 и 25, а също 36 и 19. Сред челните 10 са също така 24, 38, 40, 31 и 21. Най-рядко излизат 22 и 41.

Всички комбинации са еднакво вероятни и ако играете цял живот с едни и същи числа имате по-голям шанс да спечелите. Това заключение обаче е математически погледнато и изключва късмета.

Когато искате да изчислите всички комбинации на X числа от Y възможни просто умножете последните X числа от всички Y числа и след това разделете получения резултат на произведението от първите X числа.

