Дават тотото на концесия за 15 години

Българският спортен тотализатор може да бъде отдаден на концесия за срок от 15 години. Това предлагат депутати от управляващото мнозинство – Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. Те са внесли предложение за промени в Закона за хазарта между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет, става ясно от информация на БГНЕС. Очаква се бюджетът да бъде гласуван окончателно този четвъртък.

Вносителите аргументират идеята с резултатите от анализ на пазара на хазартни игри. По думите им Тотото „не е водещ хазартен оператор“, а постъпленията в държавната хазна са значително по-малко от тези, които са реализирали частните компании преди законовите промени през 2020 г., въпреки монополната позиция на държавното предприятие.

Предложението предвижда концесията да се администрира от министъра на младежта и спорта, който ще бъде отговорен както за нейното предоставяне, така и за контрола по изпълнението. Възможни кандидати са само юридически лица, регистрирани в България – местни или чуждестранни чрез местно дружество, което да извършва дейността. До 31 март 2026 г. министърът трябва да публикува обявление за проучване на интереса сред потенциални инвеститори, съгласно Закона за концесиите.

Според внесените текстове бъдещият концесионер ще придобие право да използва всички обекти на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – пунктове, системи, оборудване, ценни образци и интелектуална собственост.

Законопроектът поставя и условия за разпределение на приходите. Предвижда се 10% от корпоративния данък, внесен от концесионера, да постъпват в бюджета на Министерството на младежта и спорта и да се използват за финансиране на физическото възпитание, масовия спорт и поддръжката на спортна инфраструктура. Част от тези средства – 10% от посочения дял – ще се насочват към Национален фонд „Култура“. Освен това 30% от концесионното възнаграждение ще бъде предназначено за подпомагане на спортни клубове и федерации.

