Всички питат за Мони Николов. Едно изречение разтърси феновете

Българският разпределител Симеон Николов отново беше в центъра на вниманието в Русия – този път не само заради играта си, а заради думите на треньора Пламен Константинов, които прозвучаха като първи сигнал за възможна раздяла.
Локомотив Новосибирск победи Динамо-Урал в Уфа с 3:1 и се изкачи на второ място в Суперлигата. Но след последната точка разговорът се прехвърли от терена към бъдещето на един от най-ярките български таланти.
Мач с характер – и с въпросителни
Локомотив започна срещата мощно, взимайки първия гейм с категоричното 25:15. Вторият сет беше далеч по-напрегнат, но отборът на Константинов успя да го измъкне с 25:23.
Третата част обаче промени динамиката – Динамо-Урал поведе с 17:10 и въпреки че Локомотив съкрати разликата до 22:23, домакините затвориха гейма при 25:23. Четвъртият сет също започна под диктовката на Урал, но Новосибирск показа характер и обърна до 25:22, взимайки победата.
От трибуните се вееше българското знаме – жест към Николов и към българския треньорски тандем Константинов – Жеков.
След мача: изречение, което разтърси феновете
Вместо да говори само за победата, Пламен Константинов хвърли бомба. На въпрос дали Локомотив води разговори с аржентинската легенда Лусиано Де Чеко, той отговори:
„Имаме разговори с Де Чеко още от миналата година. Ако Мони не е в отбора, ще дойде Де Чеко.“
Изречение, което може да се прочете по два начина:
като честен отговор или като ясен сигнал, че бъдещето на Николов в Новосибирск е поставено на кантар.
Защо точно сега?
Локомотив се намира в битка за върха – тимът се изравни по точки с лидера Зенит-Казан и изпревари Зенит Санкт Петербург.
В подобна ситуация клубовете често търсят максимален опит и стабилност. А Де Чеко е име, което тежи – 37-годишен ветеран, играл в Чивитанова, Модена, Перуджа и Пиаченца, а в момента част от полския Ченстохова.
Това е разпределител, който може да промени играта на всеки отбор. Но и трансфер, който би затворил вратата за млад талант като Николов.
Мони Николов – между върха и неизвестното
Сезонът на Мони Николов е силен. Той вече беше определен като един от най-добрите разпределители в Русия, а Локомотив редовно печели с негово участие. Победите над Кузбас и Динамо-Урал го поставиха сред ключовите фигури в състава.
Но в професионалния спорт понякога логиката не е достатъчна. Конкуренцията е безмилостна, а големите клубове мислят в перспектива – особено когато става дума за битка за титла.
Какво следва?
Сигналът на Константинов е ясен:
ако Николов остане – той ще бъде водещият разпределител;
ако си тръгне – идва Де Чеко.
Решението вероятно ще бъде взето след края на сезона.
Дали Мони ще продължи да гради кариерата си в Русия, или ще поеме към ново предизвикателство – предстои да разберем. Но едно е сигурно: съдбата му вече е тема №1 за феновете на Локомотив и за българския волейбол.
