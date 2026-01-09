Всички питат за Мони Николов. Едно изречение разтърси феновете

Българският разпределител Симеон Николов отново беше в центъра на вниманието в Русия – този път не само заради играта си, а заради думите на треньора Пламен Константинов, които прозвучаха като първи сигнал за възможна раздяла.

Локомотив Новосибирск победи Динамо-Урал в Уфа с 3:1 и се изкачи на второ място в Суперлигата. Но след последната точка разговорът се прехвърли от терена към бъдещето на един от най-ярките български таланти.

Мач с характер – и с въпросителни

Локомотив започна срещата мощно, взимайки първия гейм с категоричното 25:15. Вторият сет беше далеч по-напрегнат, но отборът на Константинов успя да го измъкне с 25:23.

Третата част обаче промени динамиката – Динамо-Урал поведе с 17:10 и въпреки че Локомотив съкрати разликата до 22:23, домакините затвориха гейма при 25:23. Четвъртият сет също започна под диктовката на Урал, но Новосибирск показа характер и обърна до 25:22, взимайки победата.

От трибуните се вееше българското знаме – жест към Николов и към българския треньорски тандем Константинов – Жеков.

След мача: изречение, което разтърси феновете

Вместо да говори само за победата, Пламен Константинов хвърли бомба. На въпрос дали Локомотив води разговори с аржентинската легенда Лусиано Де Чеко, той отговори:

„Имаме разговори с Де Чеко още от миналата година. Ако Мони не е в отбора, ще дойде Де Чеко.“

Изречение, което може да се прочете по два начина:

като честен отговор или като ясен сигнал, че бъдещето на Николов в Новосибирск е поставено на кантар.

Защо точно сега?

Локомотив се намира в битка за върха – тимът се изравни по точки с лидера Зенит-Казан и изпревари Зенит Санкт Петербург.

В подобна ситуация клубовете често търсят максимален опит и стабилност. А Де Чеко е име, което тежи – 37-годишен ветеран, играл в Чивитанова, Модена, Перуджа и Пиаченца, а в момента част от полския Ченстохова.

Това е разпределител, който може да промени играта на всеки отбор. Но и трансфер, който би затворил вратата за млад талант като Николов.

Мони Николов – между върха и неизвестното

Сезонът на Мони Николов е силен. Той вече беше определен като един от най-добрите разпределители в Русия, а Локомотив редовно печели с негово участие. Победите над Кузбас и Динамо-Урал го поставиха сред ключовите фигури в състава.

Но в професионалния спорт понякога логиката не е достатъчна. Конкуренцията е безмилостна, а големите клубове мислят в перспектива – особено когато става дума за битка за титла.

Какво следва?

Сигналът на Константинов е ясен:

ако Николов остане – той ще бъде водещият разпределител;

ако си тръгне – идва Де Чеко.

Решението вероятно ще бъде взето след края на сезона.

Дали Мони ще продължи да гради кариерата си в Русия, или ще поеме към ново предизвикателство – предстои да разберем. Но едно е сигурно: съдбата му вече е тема №1 за феновете на Локомотив и за българския волейбол.

