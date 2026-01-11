Грозданов и Богданка Люблин са на финал за Купата на Полша

Богданка Люблин, воден от капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов, се класира за първи път в историята си на финал в турнира за Купата на Полша по волейбол. В зала Таурон Арена в Краков тимът извоюва драматичен успех с 3:2 над Олшчин след мач, преминал през обрати и изключително напрежение. Така Богданка ще спори за трофея в неделя.

Полуфиналният сблъсък предложи всичко – силно начало за Богданка, колебания във втория гейм и нов контрол върху играта в третия. Най-драматичен се оказа четвъртият гейм, в който отборът на Грозданов пропусна четири мачбола, а Олшчин оцеля с 32:30 и вкара двубоя в тайбрек. В решаващата част обаче Богданка наложи пълно надмощие още от първите разигравания, натрупа солидна преднина и не остави шанс на съперника си.

Алекс Грозданов завърши срещата с 8 точки и имаше важна роля в ключовите моменти, докато най-резултатен за победителите бе диагоналът Кевин Сасак с 24 точки. Силен мач изигра и Вилфредо Леон, който добави 17 точки и стабилност в решаващите разигравания. Във финала Богданка Люблин ще се изправи срещу Асеко Ресовия, който стигна до последния мач след чиста победа с 3:0 гейма над Проект Варшава.

