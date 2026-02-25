Радостин Василев скочи на Бербатов! ОБНОВЕНА

Един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов вече е съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

В новата си роля той ще подпомага дейността на министър-председателя и правителството при разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора.

"С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера", заяви Бербатов.

Като първа стъпка той стартира инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета с цел да се събере информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и проблемите пред детско-юношеския спорт. На базата на данните ще бъде изготвен анализ, който да послужи за изграждане на дългосрочна политика в сектора.

В същото време, Бившият спортен министър Радостин Василев коментира новината, че Димитър Бербатов ще бъде съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров.

Василев, който е лидер на политическа партия МЕЧ, очевидно не е останал доволен от назначението на Бербатов.

"Абсолютна трагедия!", написа Василев под поста на Министерския съвет във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com