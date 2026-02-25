Неочаквана раздяла в родния футбол

Арда Кърджали и звездата Ивелин Попов, потвърдиха от клуба в сряда.

"След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и Ивелин Попов, двете страни решиха да прекратят своя договор по взаимно съгласие. Причината е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство. Ръководството на ПФК Арда изказва огромна благодарност към Ивелин Попов за времето, през което той бе част от клуба. Пожелаваме успех на Ивелин и винаги е добре дошъл на "Арена Арда", се казва в съобщението на клуба от Кърджали.

Бившият национал се присъедини към Арда през миналия септември, след като се раздели с Ботев Пловдив. 38-годишният Попов изигра 19 мача и реализира 3 гола във всички турнири за Арда.

