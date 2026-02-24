Тежък удар за Везенков. Последствията

Двете звезди на баскетболния Олимпиакос - Александър Везенков и Никола Милутинов, няма да играят срещу Жалгирис в Каунас в мач от Евролигата. Причината - здравословни проблеми.

Проблемите за Везенков и Милутинов се появиха след завръщането им от турнира за Купата на Гърция в Крит. Българският национал получи травма по време на финалния мач, като се оплаква от болки в кръста.

От своя страна, сръбският център Милутинов е получил фрактура на палеца на ръката още в полуфиналния двубой. Въпреки сериозната травма, той стисна зъби и взе участие във финала, но сега лекарският щаб е преценил, че е необходима почивка.

Треньорският щаб на Олимпиакос е взел решение да не рискува здравето на двамата ключови състезатели. С оглед на натоварената програма е преценено, че е по-добре те да бъдат предпазени и да не вземат участие в тежкото гостуване в Каунас, за да се възстановят напълно.

Травамата на Александър Везенков означава, че той няма да играе и за националния отбор в мачовете с Норвегия на 27-и февруари (петък) от 21:00 часа, а на Армения на 2-и март (понеделник) от 18:15 часа в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. България е в Група „В“ на пресявките.

