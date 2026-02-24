Голямо събитие за легендарен наш спортист

На 24 февруари празнува своя рожден ден Йордан Йовчев – един от най-успешните и признати български спортни гимнастици в историята.

Роден е на 24 февруари 1973 г. в Пловдив и остава в паметта на поколения с впечатляващата си спортна кариера.

Йовчев е уникален не само за България, но и в световен мащаб – той е единственият гимнастик, участвал на шест поредни Олимпийски игри, от Барселона 1992 г. до Лондон 2012 г., което е рекорд за спортната гимнастика.

По време на дългата си кариера той печели четири олимпийски медала – едно сребро и три бронза, и многократно се изявява на международните първенства. Сред най-запомнящите се моменти е участието му на Олимпиадата в Атина през 2004 г., където е ощетен за злато, но печели сребърен медал на халки и бронз на земя.

Освен олимпийските отличия, Йовчев става световен шампион и медалист на множество световни и европейски първенства, което го прави един от най-големите имена в историята на спортната гимнастика.

След приключване на състезателната си кариера той остава активен в спорта, заемайки ръководни и обществено-спортисти позиции и продължава да бъде вдъхновение за младите поколения.

