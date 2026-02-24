Чака ли се сензация в Шампионска лига? ПРОГРАМАТА

Интер приема Бодьо Глимт тази вечер в реванш от плейофния кръг на Шампионската лига и цяла Европа е вперила очи към славния стадион "Сан Сиро".

Защото евентуално отпадане на вицешампиона на континента и финалист в два от последните три сезона, срещу новобранеца в турнира, идващ от малко градче отвъд Полярния кръг, ще бъде направо сензация.

В 22:00 часа е стартът на двубоя, а прякото предаване е по MAX Sport 3 HD.

Още три реванша от плейофите има тази вечер.

В 19:45 ч Атлетико Мадрид приема Брюж след зрелищното 3:3 в първия двубой в Белгия. Този двубой ще гледаме по MAX Sport 3 HD.

В 22:00 часа има още две срещи, но те изглеждат с протоколен характер.

Леверкузен приема Олимпиакос след победа с 2:0 в Гърция (по MAX Sport 2 HD), а Нюкасъл е домакин на Карабах, след като го разгроми с 6:1 като гост (MAX Sport 4 HD).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com