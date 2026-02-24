Засипаха с похвали нов голям шеф на ЦСКА

Лидерът на организираните фенове на ЦСКА Иван Велчев-Кюстендилеца похвали изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов след осъществения трансфер на аржентинеца Факундо Родригес.

"Добре дошъл в ЦСКА! Вангел Вангелов показва на всички псевдо футболни капацитети как се прави...

Явно, когато си приел ЦСКА за кауза и не си поредният измамник, дошъл да пооткрадне нещо от клуба, е възможно да направиш селекция навреме и то с точните играчи.

Адмирации за всички работещи за ЦСКА в момента", коментира Велчев под публикацията с представянето на Родригес във Фейсбук.

Припомняме, че на няколко пъти организираните фенове реагираха остро срещу бившия изпълнителен директор Радослав Златков, на когото до голяма степен се дължеше забавената селекция през лятото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com