Невероятно! Футболист спаси живота на чайка на мач

Изключителна сцена се разигра по време на аматьорски мач в Турция между отборите на Мевланакапи Гюзелхисар и Истанбул Юрдум Спор.

В 22-ата минута вратарят на Истанбул Мухамет Уяник изрита дълга топка, но тя срещна нисколетяща чайка и животното падна безжизнено на земята с краката нагоре.

Капитанът на отбора Гани Катан се втурна към птицата и веднага й направи сърдечен масаж, което изглеждаше, че дава резултат, тъй като пернатото се върна към живота.

След това Катан занесе чайката на медицинския щаб на тима.

В крайна сметка развръзката се оказва щастлива, тъй като птицата е откарана във ветеринарна клиника и е оживяла. Тя е със счупено крило и известно време няма да може да лети.

Отборът на капитана-герой губи мача, но той заяви, че се чувства много добре от спасяването на живота на птицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com