Невероятно! Футболист спаси живота на чайка на мач

Изключителна сцена се разигра по време на аматьорски мач в Турция между отборите на Мевланакапи Гюзелхисар и Истанбул Юрдум Спор.
В 22-ата минута вратарят на Истанбул Мухамет Уяник изрита дълга топка, но тя срещна нисколетяща чайка и животното падна безжизнено на земята с краката нагоре.
Капитанът на отбора Гани Катан се втурна към птицата и веднага й направи сърдечен масаж, което изглеждаше, че дава резултат, тъй като пернатото се върна към живота.
След това Катан занесе чайката на медицинския щаб на тима.
В крайна сметка развръзката се оказва щастлива, тъй като птицата е откарана във ветеринарна клиника и е оживяла. Тя е със счупено крило и известно време няма да може да лети.
Отборът на капитана-герой губи мача, но той заяви, че се чувства много добре от спасяването на живота на птицата.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com