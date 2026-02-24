Азарей каза какво носи ретроградният Меркурий

На 26-ти февруари точно в 08:49 часа, Меркурий ще стане ретрограден, не къде да е, а в зодиакалния знак Риби.

Така весело ще си прекара чак до настъпване на пролетта на 20-ти март.

Поводът е прекрасен да приключим осмислено някакъв етап в живота си. Може да усещате и да се чувствате сякаш настъпва краят на работа, кариера, брак или интимна връзка. Някои може да се потопят в меланхолични мисли за отминалата младост или зрялост, но забравят, че животът е чудесно пътешествие в радостта.

Меркурий е не само посланик на боговете, но и посредник между световете. Зодиакалният знак Риби е символ на космическото съзнание. Може да сте провокирани да останете насаме със себе си и да мечтаете в тишината. Ще гледате умно в нищото. Някои го наричат съзерцание. Времето е чудно за осмисляне и търсене на ново вдъхновение, което ще изплува след края на ретроградния период на планетата.

Мислите ви ще имат дълбочина, която трудно се описва с думи. Те се превръщат в сънища, прозрения или осъзнаване на чудото на настоящето.

Може да имате видения или усещания, че се потапяте в друг свят на фантастични и вълшебни форми.

Времето е подходящо да се гмурнете в дълбокия свят на психиката и да плувате сред приказния свят на подсъзнанието.

Дайте пълен израз на интуицията си. Разкрийте мистичната и религиозна природа на живота.

Когато изплувате от ретроградния период на Меркурий, ще се чувствате преродени и освежени - и телом, и духом.

Анализирайте своите планове за далечни пътешествия на земи, континенти и високи духовни реалии.

Желая ви да преплувате морето на ретроградния Меркурий с мъдрост и радост!

АЗАРЕЙ, 2026

