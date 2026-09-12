Любовен хороскоп за юли: Страст, обрати и съдбовни решения за всяка зодия
На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
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На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Бинокълът обаче ще направи гледката още по-впечатляваща
Невиждана подредба на планети
След съмнения и застой идва период на действие и реални постижения
Внимавайте когато подписвате договори
Анализирайте своите планове за далечни пътешествия в земи, континенти и високи духовни реалии
Огромна енергия ще донесе нови лични връзки
Задръжките падат, клишетата умират
Съвпадът на Марс и Меркурий е като опитомяване на див звяр
Очаквайте технически проблеми, недоразумения и забавяния
Ето какво ги очаква
Този път той е в знака Лъв
Ето кога можем да го видим
Темпото ще се ускори на мах
Меркурий в Телец ни насърчава да бъдем практични, обмислени и да ценим материалната сигурност
Може да имат повече конфликти
Изправени са пред голям капан, но имат лесен изход
Ретроградният Меркурий тази пролет започна на 15 март и ще завърши на 7 април
Възможно е да ни е трудно да вземаме решения