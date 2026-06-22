Небесно чудо на 12 август!

Любителите на звездното небе ще имат сериозна причина да гледат нагоре това лято. Август обещава да се превърне в най-впечатляващия астрономически месец на годината, събирайки на едно място метеорния поток Персеиди, планетарни съединения, пълно слънчево затъмнение и зрелищно лунно затъмнение.

Според информация на Bulgaria ON AIR, цитираща The Weather Network, небето ще предложи поредица от редки и красиви явления, които ще привлекат вниманието както на астрономите, така и на любителите на космоса.

Още на 12 и 13 август Земята ще премине през най-гъстата част на метеорния поток Персеиди. Специалистите очакват това да бъде едно от най-добрите наблюдения на „падащи звезди“ през последните години.

Само няколко дни по-късно – на 15 август, Меркурий и Юпитер ще се доближат видимо един до друг в небето малко преди изгрев слънце, създавайки впечатляваща гледка за ранобудните наблюдатели.

Лятото на 2026 година ще бъде необичайно и заради трите пълнолуния, които ще озарят небето:

• „Ягодова Луна“ – 29-30 юни

• „Еленова Луна“ – 28-29 юли

• „Есетрова Луна“ – 27-28 август

В началото на юли Земята ще достигне и своя афелий – най-отдалечената точка от Слънцето по орбитата си. На 6 юли планетата ни ще се намира на повече от 152 милиона километра от звездата, около която обикаля.

Кулминацията на астрономическия сезон обаче ще бъде на 12 август, когато Слънцето, Луната и Земята ще се подредят почти в идеална линия и ще настъпи пълно слънчево затъмнение.

Луната ще закрие напълно слънчевия диск за до 2 минути и 18 секунди. Пътят на пълната сянка ще премине през Арктика, Гренландия, Исландия, Атлантическия океан, Португалия и Испания, преди да достигне Средиземно море.

В края на месеца небесният спектакъл ще завърши с впечатляващо лунно затъмнение на 27 срещу 28 август.

Ако времето е благосклонно и небето остане ясно, август 2026 г. може да се окаже един от най-вълнуващите месеци за наблюдение на космоса през последните години.

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