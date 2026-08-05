Съдират кожите на туристите в този наш курорт. Шокираща сметка за обяд на плажа

Нов брутален скандал е напът тотално да взриви летния сезон по родното Черноморие, след като касова бележка с космическа сума от плажно заведение в курорта Слънчев бряг предизвика невиждана вълна от гняв и свирепи коментари в социалните мрежи. Клиенти останаха в шок от крайната сметка на стойност 140,99 евро, издадена директно в новата европейска валута, което веднага отпуши традиционната дискусия за безумното ценообразуване по българските плажове.

Абсурдни цени под чадъра: Колко струва удоволствието на първа линия?

Снимката на соления фискален бон се разпространи със скоростта на светлината, като потребителите онлайн недоумяват как обикновен обяд за няколко души може да достигне суми, които са абсолютно непосилни за средностатистическия български джоб. Въпреки че Слънчев бряг винаги е бил известен с по-високия си ценови сегмент, сметката от близо 280 лева за едно сядане раздели мненията на две. Хиляди определят цените като „пладнешки обир“ и чисто изнудване, докато защитници на бранша припомнят, че луксозните ресторанти на самия плаж винаги са държали златни тарифи.

Крият ли се капани в менюто за наивници?

Експерти в туризма и редовни посетители веднага алармираха за най-честите трикове, които могат да надуят сметката на нищо неподозиращите летовници до небесата. Голяма част от уловките в менютата на плажните кръчми са свързани с предлагането на пресни морски деликатеси, калмари, октоподи и първокласни меса, чиято цена умишлено е посочена за 100 грама, а не за цяла порция. Така клиентът поръчва една риба, без да си дава сметка, че крайният грамаж на сготвеното ястие ще умножи първоначалната цена няколко пъти накрая.

Бягство към съседите: Гърция и Турция ни трият носа

Масовото недоволство в интернет за пореден път повдигна болезнения въпрос за масовия отлив на български туристи към съседните Гърция и Турция, където потребителската кошница остава значително по-евтина и честна. Бясни потребители в мрежата коментират, че за същата сума от 140 евро в съседните държави може да се осигури кралска вечеря с пресни морски дарове за цяло семейство, при това с включени безплатни шезлонги и комплименти от заведението. Докато родният бранш плаче за липса на клиенти, подобни ценови абсурди продължават брутално да убиват имиджа на българското Черноморие.