Позор: Търговия с човешки животи по Черноморието ни

Истински шок и безобразие тресат родното Черноморие, след като стана ясно, че разболяването по време на почивка в Слънчев бряг се превръща в лукс, достъпен само за милионери! Частните линейки в курорта въведоха брутални „златни тарифи“ и масово дерат кожи на гърба на закъсали пациенти, искайки космически суми за елементарен транспорт.

Поскъпване с 25% – Жива търговия с човешкия живот!

Цената за превоз с частна линейка от Слънчев бряг до окръжната болница в Бургас вече удря минимум 200 евро в едната посока. Спрямо миналото лято скокът в медицинските услуги по морето е с близо 25%, което изправи пред стената хиляди туристи.

„Това е жива търговия с човешкия живот! Престъпници! Сякаш през лятото по морето законите на държавата и здравните осигуровки изобщо не важат“, гневят се измамени българи в социалните мрежи.

100 евро за преглед, такситата също полудяха

Кошмарът за портфейла на болния турист далеч не спира с линейката. Обикновен лекарски преглед в Слънчака за банални оплаквания като ушни възпаления, слънчево изгаряне или бактериални инфекции вече твърдо започва от 100 евро нагоре.

Ако пък решите да хванете такси, за да стигнете до най-близката държавна болница в Бургас, „копърките“ по морето ще ви довършат финансово. Таксиметровите шофьори масово взимат по 70-75 евро от центъра на Слънчев бряг до летището или Бургас при нощно повикване, като сметката бързо скача с още по 10 евро за броени минути престой.

Почиващите масово си задават въпроса къде е държавата и защо институциите си затварят очите пред този явен обир, който превръща българското Черноморие в забранена зона за обикновените хора.