Аман вече! Военен дрон ужаси туристите ни

Военноморските сили на България унищожиха дрейфуващ дрон в Черно море, който ужаси летуващите туристи. Военното чудовище бе открито на седем морски мили източно от Кранево. Случаите по нашето Черноморие зачестиха до непоносимост.

Хронология на операцията

Сигналът за забелязания безпилотен летателен апарат е подаден от служители на „Гранична полиция“. Веднага след това спасителен кораб от Военноморската база във Варна е изпратен в района за разпознаване на обекта. Поради сериозни опасения от наличие на остатъчни взривни вещества, дронът е взривен на място при спазване на всички мерки за безопасност. Операцията е проведена по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов и след разрешение от началника на отбраната.

Зачестяващи случаи по Черноморието

Това е пореден инцидент с военни останки в български води през последните месеци. На пети май специализиран екип изследва и транспортира дрон, изхвърлен на плажа в град Бяла. Няколко дни по-рано военнослужещи от базата в Бургас обезвредиха останки от безпилотен апарат, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс Елените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com