Внезапно почина репортерът на "Господари на ефира"

Дългогодишният журналист и бивш репортер от „Господари на ефира“ Стефан Курдов почина внезапно, предизвиквайки вълна от скръб в социалните мрежи и в родната му Варна. Освен с медийната си дейност, той бе известен като активен защитник на животните и радетел за създаването на „Зоополиция“.

"Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита. Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна.", пишат колегите му.

Стефан Курдов бе основен организатор на множество протести и инициативи във Варна. Те са насочени срещу насилието над безпомощни животни и за подобряване на условията в общинските приюти.

Курдов активно преговаряше с Община Варна и Общинския съвет за въвеждането на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация. Целта бе да се овладее популацията на бездомните кучета и котки.

Активистът настояваше активно пред Министерството на вътрешните работи за законови промени и се бореше за изграждане на специализирано звено "Зоополиция“ в структурата на МВР. Поклон пред светлата му памет и съболезнования на близките му.