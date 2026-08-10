Общество

Внезапно почина репортерът на "Господари на ефира"

Той бе ревностен защитник на животните и милееше за "Зоополиция" у нас

Внезапно почина репортерът на "Господари на ефира"
10 авг 26 | 22:29
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Божана Войнишка

Дългогодишният журналист и бивш репортер от „Господари на ефира“ Стефан Курдов почина внезапно, предизвиквайки вълна от скръб в социалните мрежи и в родната му Варна. Освен с медийната си дейност, той бе известен като активен защитник на животните и радетел за създаването на „Зоополиция“.

"Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита. Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна.", пишат колегите му.

Стефан Курдов бе основен организатор на множество протести и инициативи във Варна. Те са насочени срещу насилието над безпомощни животни и за подобряване на условията в общинските приюти.

Курдов активно преговаряше с Община Варна и Общинския съвет за въвеждането на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация. Целта бе да се овладее популацията на бездомните кучета и котки.

Активистът настояваше активно пред Министерството на вътрешните работи за законови промени и се бореше за изграждане на специализирано звено "Зоополиция“ в структурата на МВР. Поклон пред светлата му памет и съболезнования на близките му.

Тагове:
Автор Божана Войнишка

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1 Коментара
Сия
преди 4 часа

Съболезнования на близките! "...предизвиквайки вълна от скръб в социалните мрежи..." Какво пишете. Войнишка спрете да пишете това е пълен ужас

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