Общество

Честит рожден ден на собственика на болница "Софиямед" д-р Михаил Тиков

Черпи още Надя Сефин

Честит рожден ден на собственика на болница "Софиямед" д-р Михаил Тиков
10 авг 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнува бизнесменът, собственик на фирма "Булфарма", болниците "Софиямед", "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков. Човек, отдаден на каузите, д-р Тиков живее, за да помага на другите. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Празнува още управителят на "Булфарма" ООД Надя Сефин.

Да почерпят също:

Анжело Красини, художник бижутер

Георги Стайков, актьор

Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист и политик

Емануил Йорданов, политик

Стефка Оникян, певица

Тагове:
Автор Григор Атанасов
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2 Коментара
Мария-Магдалена ТАШКОВА
преди 4 часа

Честит рожден ден на доктор ТИКОВ С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ ЩАСТИЕ СПОКОЙСТВИЕ!!! НЕКА ВСИЧКИТЕ МУ ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТИ СЕ УВЕНЧАВАТ С ГОЛЯМ УСПЕХ!!! ПРЕКРАСЕН ДЕН !!!

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Ани
преди 50 минути

Най големият мафиот в областта на здравеопазването!Всичко е под негов контрол!!!! Крайно време е някой да го спре!!!

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