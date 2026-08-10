Честит рожден ден на собственика на болница "Софиямед" д-р Михаил Тиков

Рожден ден днес празнува бизнесменът, собственик на фирма "Булфарма", болниците "Софиямед", "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков. Човек, отдаден на каузите, д-р Тиков живее, за да помага на другите. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Празнува още управителят на "Булфарма" ООД Надя Сефин.

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