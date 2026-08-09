Всеки живот е ценен. Те рискуваха своите заради клетничето

Екип от огнеборци и спасители от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Кърджали проведе изключително рискована спасителна операция на 9 август 2026 г.. Професионалистите успяха да извадят невредимо куче, заседнало на преливника на язовир „Кърджали“.

Рискованата мисия край водоема

Сигналът за бедстващото четириного на опасното хидротехническо съоръжение мобилизира екипите незабавно. Спасителната операция бе ръководена лично от инспектор Божидар Манчев. Теренът около преливника на язовира се характеризира с висока сложност и подхлъзващи се повърхности, което изложи огнеборците на сериозен риск по време на изтеглянето на животното.

Въпреки заплахата за личната им безопасност, екипът демонстрира пълна мобилизация и координация. Те достигнаха успешно до изплашеното куче и го изтеглиха на безопасно място.

„Всеки един живот е ценен“

След успешния край на операцията от Регионалната дирекция на ПБЗН в Кърджали изразиха признателност към своите служители в официалния си профил в социалните мрежи. Те подчертаха, че за истинския спасител няма малка или незначителна мисия, защото всяко живо същество заслужава помощ.

Случаят предизвика вълна от положителни реакции и адмирации в интернет пространството. Гражданите оцениха високо проявената човечност и професионализъм в ситуация, изискваща бърза реакция под напрежение.