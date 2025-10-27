ДПС-Ново начало със социален екшън план в Кърджали

„Реалната социална политика в полза на хората. Опита на общините от област Кърджали“. Това бе темата на провелия се днес регионален форум, организиран от ПГ на ДПС-Ново начало и община Кърджали.

Дискусията беше посветена на практическото приложение на социалната политика на местно ниво и на обмена на добри практики между общините. Област Кърджали е пример за работещи местни социални инициативи, за сътрудничество между общини, институции и граждански организации. Основен акцент от участниците бе поставен върху добрите практики и новите решения, които могат да направят живота на хората по-достоен и сигурен. Представиха се успешни практики на социална подкрепа и интеграция, обсъдиха се проблемите и предизвикателствата пред социалната политика на местно ниво, обмениха се опит и идеи между институциите, очертаха се приоритети за по-ефективна социална политика в региона, обсъдиха се програми за заетост и образование, за подкрепа на млади семейства, достъп до детски градини, стимули за завръщане на млади хора от чужбина.

Срещата беше открита от кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн: „Социалната политика е сърцето на местното самоуправление. Именно чрез нея местната власт показва най-ясно своята ангажираност към хората, които се нуждаят от подкрепа, внимание и разбиране. Община Кърджали последователно развива социалната си политика с грижа за хората и с акцент върху осигуряването на достъпни, качествени и ефективни социални услуги, ориентирани към реалните нужди на всеки човек. Целта е да се отговори адекватно на потребностите на деца, възрастни и хора с увреждания чрез гъвкави, интегрирани и устойчиви форми на подкрепа. Вярваме, че качествените социални услуги започват от човечността и партньорството между институциите, професионалистите и гражданите. Днешният форум е възможност да споделим опит, да обсъдим предизвикателствата и да потърсим нови решения за подобряване на социалните политики на местно ниво. Убеден съм, че именно чрез сътрудничество, обмен на добри практики и активен диалог можем да ⁸изградим една по-солидарна общност.“

Тема на изказванията на народните представители от ДПС Байрам Байрам, Айтен Сабри и Шендоан Халит- членове на Постоянната парламентарна комисия по труда и социалната политика, бе реалната социална политика в полза на хората – млади семейства, жилища, работа, детски градини, заетост и възможности. Посочено бе, че в рамките на визията на ДПС- Ново начало социалната политика е стратегически инструмент за укрепване на социалната кохезия, равните възможности и социалната справедливост. Тя трябва да създава условия за устойчива заетост, достъп до качествени социални услуги и подкрепа за младите семейства като ключов фактор за демографското и икономическо развитие на страната. Приоритет на ДПС-Ново начало е изграждането на модерна, превантивна и интегрирана система на социална подкрепа, която насърчава активното участие на общините, бизнеса и НПО в реализацията на политики в полза на хората и общностите.

Румяна Петкова, заместник-министър на труда и социалната политика акцентира в изказването си на тема „Заетост, образование и социално включване – основи на реалната социална политика“ на програмите за обучение, заетостта и интеграцията на уязвимите групи.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика в периода 2003–2005 г., преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Социална политика“ говори за социалната политика на общините в област Кърджали, насочена към подобряване на качеството на живота на хората.

Моделите на взаимодействие между работодатели и семейства представи Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали. Тя подчерта, че усилията на общината са насочени към партньорски и социално-отговорен модел за подкрепа на младите семейства. Припомни, че функционират 20 социални услуги и се работи за разширяване на мрежата от услуги. Решен е и един значим проблем за младите семейства. В Кърджали вече няма недостиг на места в яслите и детските градини след откриването на нови 300 места през последните 2 години.

Представителите на общините споделиха трудностите при осигуряването на достъп до социални услуги в отдалечените села. Създадени са мобилни социални екипи, които обслужват тези райони. Представители на Бюрото по труда в Кърджали отчетоха успешни примери за включване на дълготрайно безработни лица в програми за временна заетост и обучение

Социалната политика трябва да се основава на реални действия, партньорство и грижа за човека. Необходими са устойчиви решения, насочени към младите хора, заетостта и качеството на живот в регионите.

Във форума участваха и народният представител Елван Гюркаш и Сейфи Мехмедали, представители на общините– Кърджали, Ардино, Крумовград, Момчилград и Черноочене, представители на АСП, НОИ, Агенция по заетостта, БЧК и НПО.

