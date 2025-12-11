Политика

"Фокус": Желязков подава оставка днес

Очаквайте подробности!

"Фокус": Желязков подава оставка днес
11 дек 25 | 14:05
1796
Агенция Стандарт

Кабинетът "Желязков" на 100% подава оставка днес. Това научи "Фокус" от 3 независими и сигурни източници.

Всеки момент се очаква пресконференция, на която ще бъде обявена оставката на кабинета.

Планът е първо коалицията на ГЕРБ, ИТН и БСП да преодолее вота на недоверие, а след това министър-председателят да обяви оставката на правителството си. В момента обаче текат последни разговори между управляващите. Това наложи и извънредната почивка на парламента вместо още в 13,30 да бъде гласуван вота на недоверие.

Очаквайте подробности.

Автор Агенция Стандарт
2 Коментара
anonymous
преди 56 минути

А сега ще приемем ли еврото от 1 януари?

Okito
преди 52 минути

