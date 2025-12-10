Никол Станкулова хвърли в потрес всички протестиращи!

За всеобща изненада, по странен начин Никол Станкулова реши, че е време да подгрее феновете на перманентната революция.

Тя се пусна с ефирен плетен потник и нежен поглед.

Постът й няма текст, а само един символ на звездичка.

Какъв точно е подтекста, ако въобще има такъв, е загадка.

Коментарите не закъсняха:

Много хубава .Прекрасна

Нежно и красиво създание.

Отивай на протеста Никол.

Най красивата Българка без конкуренция в целия ефир.

Много стресирана!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com