Никол Станкулова хвърли в потрес всички протестиращи!

За всеобща изненада, по странен начин Никол Станкулова реши, че е време да подгрее феновете на перманентната революция.
Тя се пусна с ефирен плетен потник и нежен поглед.
Постът й няма текст, а само един символ на звездичка.
Какъв точно е подтекста, ако въобще има такъв, е загадка.
Коментарите не закъсняха:
Много хубава .Прекрасна
Нежно и красиво създание.
Отивай на протеста Никол.
Най красивата Българка без конкуренция в целия ефир.
Много стресирана!
