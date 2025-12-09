В "Кой да знае?" стана напечено! Христо Пъдев поиска от Милица Гладнишка да...

Милица Гладнишка и участниците в "Кой да знае?" изпаднаха в поредната си комична словесна престрелка.

Ситуацията се случи по време на активиран жокер, при който Сашо Кадиев и Милица си размениха местата.

Докато Сашо и Маги Джанаварова усилено размишляваха над въпроса, Милица не спираше да им подава насоки:

„Съсредоточете се! Аз вярвам във вас!", подвикваше тя, но без успех - двамата дори не я чуваха.

„Те изобщо не ме слушат. Както и да е. Аз имам свой живот, свои проблеми, свои почитатели...", започна Милица в типичния си театрален стил.

„Подай въпроса, госпожо!" - намеси се Кадиев.

„Ааа, здравей! Ти разбра, че съществувам!" - отсече тя, докато другите участници гледаха с усмивки.

Тогава Христо Пъдев се включи ударно с реплика, която моментално превзе студиото: „Я разкопчай сакото да видим!"

„Само това ли ще те накара да ме уважаваш? Едни гърди?!" - възмути се Милица, но с чувство за хумор.

Гладнишка дори тръгна на шега да разкопчава, но сама се спря:

„Не, нека първо видим въпроса, преди деколтето. Първо работата, после удоволствието!"

Сцената предизвика бурен смях, а Милица отново доказа защо е сред най-цветните участници в предаването.

