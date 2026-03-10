Палеонтолози от Букурещкия университет и Университета "Йотвьош Лоранд" в Будапеща откриха нов вид динозавър в района на Хацег (Тара Хацегулуй) - глобалния геопарк на ЮНЕСКО, който се управлява от Букурещкия университет, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Според прессъобщение от Букурещкия университет тревопасният динозавър, живял преди около 70 милиона години, е наречен Kryptohadros kallaiae и е описан в изследване, публикувано наскоро в научното списание "Джърнал ъф Систематик Палеонтолъджи" (Journal of Systematic Palaeontology), съобщава dir.bg.

Анализите на изследователите показват, че Kryptohadros kallaiae е бил свързан с други динозаври, открити в Югоизточна Европа, като Telmatosaurus от Румъния и Tethyshadros от Италия. Заедно тези видове образуват отделна група хадрозавроиди, наречени Telmatosauridae, които са еволюирали в югоизточната част на европейския архипелаг през късната креда.

"Според филогенетични анализи изглежда, че хадрозавроидите, които първоначално са еволюирали в Азия, са достигнали Европа чрез няколко отделни миграционни вълни. Едно от тези събития е довело предците на криптохадрос в Югоизточна Европа. Откритието потвърждава, че фауната на европейските острови по това време е била далеч по-динамична и разнообразна, отколкото се е смятало досега", обясни Золтан Чики-Шава, изследовател в Букурещкия университет и координатор на румънския изследователски екип.

Откритието се основава на фосили от новооткрит обект близо до село Вълиоара, в западната част на басейна Хацег. Там са открити няколко фосилни фрагмента, принадлежащи към частичен скелет на хадрозавроид. Хадрозавроидите са група тревопасни динозаври от разред Ornithischia, известни като "динозаври с птицечовка". Фосилите произхождат от геоложки находища на формацията Денсуш-Чула, датиращи от края на периода креда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com