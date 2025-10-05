20-годишна мечта се сбъдна! Пробив в създаването на изкуствени диаманти
Учените вече са създали няколко бездефектни нанодиаманта с кубична кристална структура
Учените вече са създали няколко бездефектни нанодиаманта с кубична кристална структура
INSAIT организира международен форум за приложенията на изкуствения интелект в космическите технолог...
Любопитни факти за най-големия хладилник на планетата - Големия адронен колайдер
Те са идеални за изследване на това как животът може да се е появил в такава враждебна среда
Стана ясно кк планетата ни ще се превърне отново в царство на микроби
Етъл Кейтърам е и най-възрастната британка на всички времена
Находките са останали недокоснати в продължение на почти 800 милиона години
Той вече е предсказал появата на интернет, доминирането на безжичните устройства и дори разработване...
Съвременните удобства, намалената физическа активност и напредъкът на медицината могат да променят ч...
Между 2004 г. и 2023 г. годишно са регистрирани приблизително 286-328 милиона мълнии
Високата цена на този материал се дължи на сложността на процеса, необходим за получаване дори на ма...
Предупрежденията на Стивън Хокинг отново актуални. Руснаците на друго мнение
Проф. Огнян Атанасов Димитров е дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на СУ
Повечето от тях са с дървесен аромат
Гъбите, които могат да ядат злато, са се появили в Австралия
В ранните си години Моисей е живял в близката пустиня и е знаел къде керваните пресичат Червено море
Резултатите могат да допринесат за по-нататъшни изследвания на цветната слепота
Разработката им в областта на клетъчната биология е начело на Nature Cell Biology
Събудила се е и има рентгенови изблици на почти редовни интервали
Проследяването в детайл на бактериалната еволюция е предизвикателство за учените