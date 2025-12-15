Рачков онемя! Мария Игнатова поиска...

На финала на третия сезон на "Пееш или лъжеш" Мария Игнатова открадна шоуто с реплика, която взриви студиото и социалните мрежи.

Без да се колебае, телевизионната водеща използва култов лаф от "Ергенът: Любов в рая", насочвайки го право към бившия си съпруг Димитър Рачков: "Искам да ми изпълниш един сюнет!"

Думата, разбира се, не съществува – но феновете моментално разпознаха препратката към един от най-обсъжданите и комични моменти в „Ергенът“, когато Анна-Шермин поиска от Красимир да ѝ изпълни „сюнет“.

Рачков не остана длъжен и отвърна в типичния си стил: "Сюжет мога също да ти изпълня!"

В един момент водещият дори я обвини, че по време на брака им не му е готвила: "Откога готвиш?!"

Мария реагира светкавично: "Не съм ли ти готвила?! Как не те е срам! Лъжеш!"

Смехът беше гарантиран, а зрителите – напълно запленени от словесния дуел между бившите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com