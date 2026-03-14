Смразяващо библейско пророчество изплува от войната в Иран

С изострянето на войната между САЩ, Израел и Иран изплува версия, че конфликтът може да е отражение на смразяващо пророчество от библейската книга Откровение, пише Daily Mail, цитира "Труд".

Любители на конспирацията твърдят, че цветовете на националното знаме на Иран отразяват Четирите конника на Апокалипсиса: завоевание (бяло), война (червено), глад (черно) и смърт (бледо или зелено), описани в Откровение като знаци за края на времето.

Критиците отбелязаха, че теорията е непълна, защото знамето на Иран не съдържа черния цвят, който в библейския текст представлява глад.

Някои потребители на социалните медии обаче се опитват да обяснят липсващия кон, като го свързват с покачващите се цени на храните или потенциални прекъсвания на доставките на петрол в Персийския залив, въпреки че самата книга Откровение не прави връзка между пророчеството и Иран.

В Откровение 6, когато Божият Агнец отваря първите четири от седемте печата, четирима конници са освободени, с което започва период на божествен съд и опустошение на Земята.

Теорията се основава и на пророчество в книгата на Езекиил, описващо нашествие в Израел от древни народи, включително Персия, сега съвременен Иран, което според някои вярващи отразява нарастващата конфронтация между Иран, Израел и Съединените щати.

Пастор Джеф Крамер от Уестминстърската Голгота в Колорадо каза, че настоящият момент носи „библейско значение“, защото „Иран е древна Персия“, твърдейки, че „със сигурност има пророчески проблеми, които са свързани с тях“.

Той посочи Езекиил 38, който назовава Персия сред народите, съюзили се срещу Израел, и каза, че последните събития в Близкия Изток са накарали някои християни да повярват, че тези пророчества може би се сбъдват.

„Живеем в пророческата времева линия някъде близо до глава 37 и началото на глава 38“, каза Крамър.

Той твърди, че Израел остава централно място в библейските пророчества, казвайки: „Израел винаги е Божият часовник, когато…“става въпрос за пророчество“ и предложи съвременните конфликти, включващи Иран, да се разглеждат през тази призма.

Потребителите на социалните медии посочиха съобщения, че покачващите се цени на енергията, предизвикани от сътресенията в Близкия изток, започват да водят до покачване на разходите на селскостопанските пазари, подхранвайки опасенията от нов скок на световните цени на храните.

„Един от четирите конника в книгата Откровение е гладът“, публикува потребител на X, свързвайки теорията с предупреждения, че по-високите цени на горивата и торовете биха могли да доведат до покачване на световните цени на храните.

Тази конспиративна теория води началото си от форма на библейско тълкуване, наречена диспенсационализъм, която интерпретира Откровението катобуквална пътна карта за бъдещи събития.

Авторът на Откровение традиционно се идентифицира като Йоан, като мнозина смятат, че това е апостол Йоан, който е написал и Евангелието от Йоан.

Книгата описва драматична поредица от събития, водещи до „крайните времена“, включително природни бедствия, епидемии, преследване, хаос и отварянето на седем печата, които разкриват драматично бъдеще.

Откровение 5 започва с това, че Йоан вижда Бог, държащ свитък, запечатан със седем печата, документ, за който се смята, че съдържа съдби и планове за това, което предстои.

Единственият, който е достоен да разчупи печатите, е Агнето, символ наИсус Христос, който беше убит, но триумфира.

„Гледах как Агнето отвори първия от седемте печата. Тогава чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: „Ела!“, пише Йоан в Откровение 6:1.

Следващите пасажи описват Четиримата конници, яздещи напред, докато следващите печати разкриват по-нататъшни катаклизми, включително преследването на мъченици, голямо земетресение и потъмняването на слънцето.

Когато седмият печат е отворен, в Небето настъпва тишина за около половин час, отбелязвайки драматичен преход към следващата серия от съдби.

Дивата теория идва тъй като САЩ и Израел навлизат в 13-ия ден на атаки срещу Иран.

Новоназначеният върховен лидер на Иран публикува първото си послание, откакто взе властта в четвъртък, предупреждавайки, че САЩ и Израел ще трябва да платят „обезщетение“ за ударите си и обещавайки да държи жизненоважния Ормузки проток затворен като лост в ескалиращия конфликт.

Заплахата е насочена към един от най-важните корабни маршрути в света, през който преминават приблизително една пета от световните доставки на петрол, което поражда опасения, че войната може да се разпространи по-нататък в световната търговия и енергийните пазари.

В същото време, Международната агенция по енергетикапредупреди, че боевете са предизвикали това, което нарече „най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар“, което накара страните да освободят спешни петролни резерви в опит да стабилизират цените.

Междувременно президентът Доналд Тръмп продължи да дава смесени сигнали за това колко дълго може да продължи конфликтът, като прави противоречиви забележки дали боевете могат да приключат скоро или да продължат с месеци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com